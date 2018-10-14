İran'da reformist öğrencilerden Cumhurbaşkanı Ruhani'nin politikalarını eleştirdi

Ruhani'nin, Tahran Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından Dernek, resmi internet sitesi "anjomaneslami" üzerinden yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "güvenlik" gerekçesiyle üniversitelerde özgürlüklerin kısıtlandığı ifade edildi. Üniversiteye girişte fırsat eşitliğine riayet edilmediği öne sürülen açıklamada, üniversitelerdeki hizipçiliğin bilimsel çalışmalara da zarar verdiği belirtildi.

Ruhani'nin "halkın ekonomik durumunun iyileştirileceği" yönündeki seçim vaadinin hatırlatıldığı açıklamada, adil paylaşım sorunu ve yanlış ekonomik programlar nedeniyle bu konunun çıkmaza girdiği vurgulandı.

Açıklamada, üniversite yönetiminin eleştirilere tahammül etmediğine dikkat çekilerek, istihbarat birimlerinin keyfi uygulamaları nedeniyle bazı aktivistlerin kanunsuz bir şekilde gözaltında veya ev hapsinde tutulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca Ruhani'ye, Cumhurbaşkanlığı yemininde yer alan "vatandaşlık hakları, özgürlükler ve adaletin ayakta tutulması" yönündeki maddeleri yerine getirme, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi için anayasal zeminde hareket etme çağrısında bulunuldu.