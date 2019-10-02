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Rehbere Çin ajanlığı suçlaması

ABD kendi vatandaşı Xuehua Peng’e, Çin istihbarat örgütleri için ajanlık yapma suçlaması yöneltti.

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Savcılar Peng’in Çin’e gizli bilgiler ulaştırdığını savunuyor. 56 yaşındaki Peng’in 2015 ile 2018 tarihleri arasında otel odalarında gizli bilgi alışverişi yaptığı belirtiliyor. California’da tutuklanan Peng’e kefaletle serbest kalma hakkı verilmedi. 

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