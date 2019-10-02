Rehbere Çin ajanlığı suçlaması
ABD kendi vatandaşı Xuehua Peng’e, Çin istihbarat örgütleri için ajanlık yapma suçlaması yöneltti.
Savcılar Peng’in Çin’e gizli bilgiler ulaştırdığını savunuyor. 56 yaşındaki Peng’in 2015 ile 2018 tarihleri arasında otel odalarında gizli bilgi alışverişi yaptığı belirtiliyor. California’da tutuklanan Peng’e kefaletle serbest kalma hakkı verilmedi.
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