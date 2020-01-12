İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İranlı muhalif lider Kerrubi'den Hamaney'e: Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz
Dünya

İranlı muhalif lider Kerrubi'den Hamaney'e: Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'in 'rehberlik' için yeterli şartlara sahip olmadığını ileri sürdü.

AA12.01.2020  09:05 - Güncelleme: 12.01.2020  09:09

Kerrubi, Hamaney'e yazdığı ve eski başbakanlardan Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "kaleme" adlı internet sitesinde yayınlanan mektubunda ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili eleştirilerde bulundu. Hamaney'i 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan olaylar, 2018'in başında meydana gelen gösteriler ve son olarak benzin zammı protestocularına uygulanan muameleden sorumlu gören Kerrubi, şunları kaydetti:

"Bu olaylar katliam zincirinin halkalarını oluşturuyor. Eğer söyledikleri gibi bu facialara herhangi bir dahliniz yoksa ve hakikati öğrenmeye de çalışmadıysanız, nasıl bir silahlı kuvvetler genel komutanısınız ki başkaları sizinle ve ülkeyle böyle oynayabiliyor? Bu durumda da çok açıktır ki kudret, cesaret, yönetim ve siyaset yönünden rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz."

Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesinden silahlı kuvvetler genel komutanı olarak Hamaney'in sorumlu olduğunu savunan Kerrubi, ülke liderine hitapla "Lütfen söyleyin: Çarşamba sabahı facianın meydana geldiği anda olayın içinde miydiniz yoksa size yakın medyanın iddia ettiği gibi cuma günü mü haberdar oldunuz?" sorularını sordu.

Hamaney'i "ülkenin tüm işlerine gereksiz müdahale etmekle" suçlayan ve yönetimini "kötü" diye nitelendiren Kerrubi, "Askeri, emniyet ve diğer yetkililere halkı yanıltma yönünde izin verdiyseniz hiç şüphesiz ki anayasaya göre rehberlik sorumluluğunu üstlenme şart ve sıfatlarına sahip değilsiniz demektir." görüşlerini paylaştı.

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti
Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Guilherme transferi suya düştü!
Guilherme transferi suya düştü!

Guilherme transferi suya düştü!

Galatasaray Fofana'nın peşinde
Galatasaray Fofana'nın peşinde

Galatasaray Fofana'nın peşinde

Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?
Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?

Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.