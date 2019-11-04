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Rehine krizinin 40. yıl dönümünde ABD'den İran'a sert mesajlar!

ABD, Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yılı dolayısıyla 'düşmanca davranışlarını değiştirene kadar' İran'a felç edici yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

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Beyaz Saray Sözcülüğünden işgalin 40. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, İran'da 10 Şubat 1979 devriminin hemen ardından ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgali ve 52 çalışanın 444 gün boyunca rehin alınmasının ardından 40 yıl geçtiği anımsatılarak, "bu utanmaz eylemin kurbanlarını saygıyla andıkları" belirtildi.
İran yönetiminin bugün de "başarısız olduğu dış politikada piyon olarak kullanmak için masum sivilleri hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, "İran bu tutumunu ve diğer düşmanca davranışlarını değiştirene kadar felç edici yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı. 
 
Açıklamada, İran yönetiminin seçim şansı olduğuna işaret edilerek, "(İran) Dünyada terör destekçiliğine önderlik eden bir ülke olmak yerine, İran halkını öncelik edinebilir. Rehin alma, suikast, sabotaj, deniz haydutluğu ve küresel petrol piyasasına saldırılar yerine barışı tercih edebilir. ABD, barış peşinde ve İran halkını destekliyor. Şimdi İran rejimi için de aynısını yapma zamanı." değerlendirmesinde bulunuldu. 
 
- ABD İLE İRAN'I SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN REHİNE KRİZİ 
 
Ayetullah Humeyni'nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da, kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edilmişti.
 
 
10 Şubat 1979 devriminin ardından Humeyni'nin "birincisinden daha büyük bir devrim" olarak nitelendirdiği olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atılmıştı.
 
 
Modern dünya diplomasi tarihinde en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçen olayda, Büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bırakmış ve 52 kişiyi de 444 gün boyunca rehin tutmuştu.
 
 
ABD ile İran arasında uzun süren Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981'de varılan anlaşmanın resmen imzalanmasıyla rehinelerin bırakılması kabul edilmiş ve 21 Ocak 1981'de esirlerin teslimi Almanya'daki bir Amerikan askeri havaalanında gerçekleşmişti.
 

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