Rehine takasında 4. gün! Ateşkes uzatılacak mı?

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan rehine takası anlaşmasının üçüncü ayağı da tamamlandı.

Rehine takasının 3. ayağında Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

İsrail de buna karşılık aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 39 Filistinli mahkumun serbest bırakıldığını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve İsrail vatandaşlığı bulunan 1 Rus rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

SERBEST BIRAKILAN 13 İSRAİLLİ İSRAİL'E ULAŞTI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada ise serbest bırakılan 14 İsrailli rehineden 13'nün İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

Serbest bırakılan 1 İsrailli ve 3 yabancı rehinenin ise Kızılhaç Komitesi yetkilileri eşliğinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yolda olduğu ifade edildi.

BIDEN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkesin uzatılmasını görüştü.

Netanyahu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Her 10 rehineye karşılık ateşkesin bir gün uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Biden'a ateşkesin sonunda İsrail'in tüm gücüyle Gazze operasyonuna devam edeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Netanyahu ile konuşacağını, hedefinin ateşkesin bugünden sonra da devam etmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı açıklamasında, 4 yaşındaki bir Amerikalının Hamas tarafından serbest bırakıldığını belirterek, "Daha fazla Amerikalının serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kulanmıştı.

Hamas'tan da insani ateşkesi uzatmaya yönelik açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail ile sağlanan rehine takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatın, daha fazla rehinenin serbest bırakılması doğrultusunda uzatılması için çalışıldığı vurgulandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli rehine karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Bugün tamamlanan rehine takası sonucunda toplamda 39 İsrailli ve117 Filistinli rehine karşılık olarak serbest bırakılmış oldu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

02:52 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek için toplanan binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle Kraliyet Sarayı yakınlarında yürüyüş düzenledi.

02:18 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.

00:46 Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın, yavaş yavaş ortadan kalktığını, ülkesinin de bunun için çaba sarf ettiğini söyledi.

00:27 Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi.

00:16 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki "insani ara"yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.

00:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

00:07 ABD'nin New York kentinde bir grup, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın kalıcı olması talebiyle eylem yaptı.