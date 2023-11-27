Rehine takasında son gün! Hamas ve İsrail'den ''insani ara'' açıklaması

İsrail ve Hamas arasındaki ateşker ve rehine takası anlaşmasında sona geldi.

Cuma günü TSİ 08.00'de başlayan anlaşma son esirlerin de takas edilmesiyle bitecek.

Hem İsrail hem Hamas anlaşmasının uzatılabileceğine dair sinyaller verdi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin uzatılmasına olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Hamas günlük 10 esiri serbest bırakırsa İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakıp Gazze'ye insani yardım girişine izin verecek.

İSRAİL'İN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ HERZOG, GAZZE'DEKİ "İNSANİ ARA"NIN GÜN GÜN UZATILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın Hamas'ın daha çok esiri serbest bırakması durumunda gün gün uzatılabileceğini kaydetti.

Herzog, CNN televizyonunda yayımlanan "State of the Union" programına konuk olarak, Gazze'deki "insani ara" hakkında açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın uygulanması konusunda "iyi gidildiğini" belirten Herzog, "Hamas, daha çok esiri serbest bırakmaya istekli olur ya da bunu yapabilirse, insani ara uzatılabilir." ifadesini kullandı.

Herzog, 4 günlük "insani ara"da 50 esirin serbest kalması konusunda anlaşıldığını belirterek, "(İnsani ara) Gün gün uzatılabilir. (Hamas) Günde 10 esiri serbest bırakırlarsa, ara da 1 gün daha uzar." dedi.

HAMAS-İSRAİL UZLAŞISI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne dün yardım taşıyan 150 tırın girdiği belirtildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Alman halkı arasında İsrail'e verilen desteğin azlığından endişe duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de BM'nin insani yardım tesislerine yönelik saldırıların "uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığını" gösterdiğini söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Herzog, Gazze'deki "insani ara"nın gün gün uzatılabileceğini söyledi

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekari, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Bu bir savaş değil, bebeklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, gazetecilerin, doktorların herkesin öldürüldüğü bir soykırım." dedi

İsrail yönetimi, varılan mutabakat kapsamında Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını duyurdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin İsrail'e koşulsuz desteğini yine teyit etti.

02:52 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek için toplanan binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle Kraliyet Sarayı yakınlarında yürüyüş düzenledi.

02:18 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.

00:46 Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın, yavaş yavaş ortadan kalktığını, ülkesinin de bunun için çaba sarf ettiğini söyledi.

00:27 Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi.

00:16 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki "insani ara"yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.

00:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

00:07 ABD'nin New York kentinde bir grup, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın kalıcı olması talebiyle eylem yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.