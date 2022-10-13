Reisi: ABD, İran'ı istikrarsızlaştırma politikasına başvurdu

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'nde konuştu.

İran'ın bölgesel ve küresel alanda iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı adil bir düzeni gerçekleştirmek için iyi komşuluk politikasına, çok taraflılığa ve sürdürülebilir yakınlaşmaya önem verdiğini ifade eden Reisi, "Bu bağlamda özellikle jeopolitik, enerji, ulaşım ve insan kaynakları açısından bölgesel örgütlenmelerin şekillenmesinde ve güçlendirilmesinde gücün tekelleşmesine ve tek taraflılık politikalarına karşı çıkmada aktif ve yapıcı bir rol oynamaya hazırız." dedi.

ABD'nin İran'a yönelik uzun yıllardır askeri ve yaptırım tehditlerini sürdürdüğünü söyleyen Reisi, "İran milleti, ABD'nin askeri seçeneğini geçersiz kıldı ve kendilerinin de kabul ettikleri gibi yaptırımlar konusunda da aşağılayıcı bir başarısızlık verdi. ABD'nin, militarizm ve yaptırım politikalarındaki başarısızlığının ardından Washington ve müttefikleri istikrarsızlaştırma politikasına başvurdular ve bu konuda da kesinlikle başarısız olacaklar." diye konuştu.

Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan'ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katılıyor.