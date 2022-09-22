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Dünya

Reisi, BM'de konuşurken salonu terk ettiler

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran Cumhurbaşkanı Reisi BM'de konuşurken salondan ayrıldı.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 07:16 - Güncelleme:
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İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi protesto ederek salonu terk etti.

İsrail Büyükelçisi Erdan, New York'taki BM Genel Kurulu'na hitap eden Reisi henüz konuşmasının başındayken, Cumhurbaşkanın pazartesi günü dile getirdiği Holokost hakkındaki sözlerine tepki olarak salondan ayrıldı. Erdan, Holokost'tan kurtulan büyükannesinin fotoğrafını elleriyle kaldırarak genel Kurul salonundan çıktı.

Reisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Holokost'un gerçekten olup olmadığını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu" ifade etmişti.

- Yemen lideri de İran'ın Husilere desteğini protesto etti

Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de İran'ın Yemenli Husi milislere verdiği desteği sürdürmesi nedeniyle Reisi'yi protesto etti.

Alimi, BM Genel Kurulu'nda başkanlık ettiği Yemen heyeti ile birlikte İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında salondan ayrıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

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