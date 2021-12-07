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Dünya

Reisi: Ekonomiyi nükleer müzakerelere bağlamayacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke içinden ve dışından bazı çevrelerin Viyana'daki nükleer müzakerelerle eş zamanlı şekilde döviz kurunu yükseltmeye çalıştığını belirterek, ekonomiyi müzakerelere bağlamayacaklarını söyledi.

AA7 Aralık 2021 Salı 19:35 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 19:35
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Başkent Tahran'daki Şerif Teknik Üniversitesinde düzenlenen bir programa katılan Reisi, burada yaptığı konuşmada Viyana'daki nükleer müzakerelere ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke içinden ve dışından bazı çevrelerin müzakerelerle eş zamanlı olarak döviz kurunu yükseltmeye çalıştığını söyleyen Reisi, "Dövizi yükseltmeye çalışanlar müzakereleri ekonomiye bağlamak ve istediklerini dayatmak istiyor. Bu konuda net bilgiye sahibiz ve istihbarat birimleri bu kişileri tespit etmek için çalışıyor." dedi.

İran'ın döviz rezervlerinin "iyi durumda" olduğunu belirten Reisi, "Yaptırımlara rağmen petrol ve doğal gazı öncesinden daha fazla ihraç edebileceğimizi ispatladık. Ekonomiyi kesinlikle nükleer müzakerelere bağlamayacağız. Ülkenin geleceğini karanlık göstermek için çaba harcayanların aksine biz iyimseriz." değerlendirmesinde bulundu.

  • İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
  • nükleer müzakere
  • nükleer

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