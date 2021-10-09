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Dünya

Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçası

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ABD'yi suçlayarak, 'Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır.' dedi.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 17:35 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 17:35
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Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki terör saldırısını kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör saldırısında ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda DAEŞ'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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