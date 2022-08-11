Reisi'den dikkat çeken çıkış: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz

İran Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesine göre Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülkenin tarihi ve derin ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Reisi, Tahran-Erivan arasında kalıcı ekonomik iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kafkas bölgesinde son günlerde çıkan çatışmalara değinen Reisi, şunları kaydetti:



"Üçlü ateşkes bildirisini imzalayan ülkelerin anlaşma hükümlerine uyması ve kalan sorunları diyalog ve diplomatik yollarla çözmesi, Kafkas bölgesinde barış ve güvenliği sağlamanın en iyi yoludur. İran, bölgede coğrafi sınırların değişmesini hiçbir şekilde kabul etmemektedir."

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ise görüşmede, "ülkesinin Azerbaycan ile son çatışmaları hakkında detaylı bilgi verdiği" aktarıldı.

Paşinyan ayrıca Tahran-Erivan ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında mal transitini kolaylaştırma, kara yolu ve enerji dahil olmak üzere altyapı alanlarında iş birliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.