İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0693
  • EURO
    28,3785
  • ALTIN
    1602.82
  • BIST100
    5988.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Reisi'nin asker kökenli bürokrat atamaları tepkiye neden oldu: İran askeri kışlaya döndü
Dünya

Reisi'nin asker kökenli bürokrat atamaları tepkiye neden oldu: İran askeri kışlaya döndü

İran Meclisi Rezevi Horasan Milletvekili Celil Rahimi Cihanabadi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin atamalarında asker kökenli bürokratları tercih etmesini eleştirerek 'ülkenin kışlaya döndüğünü' söyledi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Reisi'nin asker kökenli bürokrat atamaları tepkiye neden oldu: İran askeri kışlaya döndü
ABONE OL

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan reformist siyasetçi Cihanabadi, Reisi hükümeti dönemindeki atamaları değerlendirdi.

Cihanabadi, "İçişleri Bakanı olarak asker kökenli birini atıyorsunuz. Bir diğer askeri, Bakan Yardımcısı yapıyorsunuz. Horasan eyaleti valiliği görevine de bir asker atıyorsunuz. (Ülke) Kışlaya döndü ve biz halkın sorunlarını kime ileteceğimizi bilemez hale geldik." dedi.

Ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlara dikkati çeken Cihanabadi, halkın ümitsizliğe kapılmaması için Cumhurbaşkanı Reisi'ye yardımcı olmaktan geri durmadıklarını ancak İran halkının hayat pahalılığı ve işsizlik içerisindeki bu zor yaşantıyı hak etmediğini dile getirdi.

Haziran 2021'de düzenlenen 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak göreve başlayan muhafazakar siyasetçi İbrahim Reisi, ülkede ekonomik ve siyasal alanda etkin olan Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla ön plana çıkıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.