İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor açıklandı
Dünya

Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor açıklandı

İran'da eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve çok sayıda yetkiliyi taşıyan helikopterin zorlu hava koşulları nedeniyle düştüğü açıklandı.

Star Gazetesi1 Eylül 2024 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor açıklandı
ABONE OL

İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Mayıs ayında hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında merakla beklenen nihai rapor açıklandı. Söz konusu rapora göre olayın kötü hava koşullarından kaynaklandığı belirlendi.

63 yaşındaki Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında haaytını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte sekiz yetkili de yaşamını yitirmişti.

NİHAİ RAPOR YAYIMLANDI

İran Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Kurulu'nun yayımladığı nihai raporda, helikopter kazasının ana nedeninin 'bölgenin karmaşık iklim ve atmosfer koşulları' olduğu belirtildi.

Raporda, helikopterin dağa çarpmasına 'aniden ortaya çıkan yoğun sis kütlesinin' neden olduğu belirtildi.

SABOTAJ İZİNE RASTLANMADI

Raporda, parça ve sistemlerde sabotaj izine rastlanmadığı belirtildi.

İran ordusu da mayıs ayında yaptığı açıklamada, kazada suç teşkil edecek bir bulguya rastlanmadığını belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.