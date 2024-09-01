Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor açıklandı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Mayıs ayında hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında merakla beklenen nihai rapor açıklandı. Söz konusu rapora göre olayın kötü hava koşullarından kaynaklandığı belirlendi.

63 yaşındaki Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında haaytını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte sekiz yetkili de yaşamını yitirmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Kurulu'nun yayımladığı nihai raporda, helikopter kazasının ana nedeninin 'bölgenin karmaşık iklim ve atmosfer koşulları' olduğu belirtildi.

Raporda, helikopterin dağa çarpmasına 'aniden ortaya çıkan yoğun sis kütlesinin' neden olduğu belirtildi.

Raporda, parça ve sistemlerde sabotaj izine rastlanmadığı belirtildi.

İran ordusu da mayıs ayında yaptığı açıklamada, kazada suç teşkil edecek bir bulguya rastlanmadığını belirtmişti.