İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Reisi'nin ölümü sonrası görevi devralan Muhbir'den dikkat çeken karar!
Dünya

Reisi'nin ölümü sonrası görevi devralan Muhbir'den dikkat çeken karar!

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası yerine vekaleten geçen Muhbir, İran'ın günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkarma kararı aldı.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Reisi'nin ölümü sonrası görevi devralan Muhbir'den dikkat çeken karar!
ABONE OL

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini devralan Muhammed Muhbir başkanlığında başkent Tahran'da Ekonomi Konseyi toplantısı yapıldı.

Toplantıda 5,5 milyar dolarlık yabancı mali imkanların kullanımının kolaylaştırılması ve İran Ulusal Petrol Şirketinin ham petrol üretimini artırma planı onaylandı.

Bu kapsamda İranlı yetkililere göre, şu anda 3,6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimi 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkarılacak.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 14 Mayıs'ta yayımladığı son aylık raporunda, İran'ın nisandaki ortalama ham petrol üretiminin günlük 3 milyon 212 bin varil olduğu belirtilmişti. Bu da İran'ın bir önceki aya göre petrol üretimini 14 bin varil artırdığını gösteriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.