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Rejim güçleri ve Rusya 15 günde 56 sivil öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 30 Ekim-15 Kasım'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 19'u çocuk, 6'sı kadın 56 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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SNHR, 30 Ekim-15 Kasım'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil kayıplara ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, söz konusu dönemde, rejim güçleri ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda, 19'u çocuk, 6'sı kadın 56 sivil öldü.

Aynı dönemde, rejim güçlerinin saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 20 sivil öldürüldü.

Rusya'nın düzenlediği saldırılarında da 13'ü çocuk, 4'ü kadın 36 sivil hayatını kaybetti.

- REJİM GÜÇLERİ VE RUSYA 46 YAŞAM MERKEZİNİ HEDEF ALDI
 

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 46 (okul, ibadethane, sağlık tesisi, sivil savunma merkezi) yaşam merkezi hedef alınırken, bu merkezlerden 34'ü rejim, 12'si de Rusya saldırılarında oldu. Bunların 8'i okul, 5'i ibadethane, 4'ü sağlık merkezi, 11 sivil savunma merkezi olmak üzere toplam 34 yaşam merkezi Esed rejimi güçlerince hedef alındı.

Rusya'nın saldırılarında da 2'şer okul ve ibadethaneyle, 3 sağlık merkezi toplam 12 yaşam merkezi hedef alındı.

Raporda, rejim güçlerinin saldırılarında bir sivil savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüsü ve bir aktivistin öldürüldüğü bilgisine de yer verildi.

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