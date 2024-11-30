Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep ve İdlib'de ilerliyor

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

RUSYA'DAN ESED YÖNETİMİNE EK ASKERİ YARDIM

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonu sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre silahlı gruplar, ülkenin en büyük ikinci şehri Halep'in yarısında kontrol sağladı. Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, muhaliflerin önemli bir direnişle karşılaşmadan Halep'in yarısını ele geçirdiğini, rejim güçlerinin çekilmesiyle herhangi bir çatışma yaşanmadığını ifade etti.

Silahlı gruplar ayrıca, İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği ve dün farklı yönlerden kuşattığı Serakib'i de ele geçirdi.

"ORDUYA GERİ ÇEKİL EMRİ VERİLDİ"

Reuters haber ajansının Esed rejiminden 3 askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, muhaliflerin Halep'in merkezine ulaşmasının ardından Halep Havalimanı ve şehre giden tüm yolların kapatıldığı belirtildi. Askeri kaynaklar, Suriye ordusuna muhaliflerin girdiği kent merkezinden "geri çekilme" emri verildiğini söyledi.

İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esed rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.

Öte yandan dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen silahlı gruplara yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

- NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.