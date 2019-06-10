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Rejim milisleri direnişin sembolünü katletti 

Suriye’deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında hükümet güçleri ile çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.

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Humus kentinden çıkarak başarılı futbolu ile şöhrete kavuşan milli file bekçisi Abdulbasit El-Sarut, 2011’de patlak veren Suriye iç savaşında direniş güçlerine katılarak savaşın sembolü olmuştu. Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Ceyş’ül İzze direniş grubunda komutan olarak görev yapan Sarut, 2 gün önce Beşar Esad rejim güçleri ile çıkan çatışmada yaralanmıştı. Esad karşıtı mitinglerde şarkı söylemesi ile akıllara kazınarak ‘devrimin şarkıcısı’ olarak da nam salan yıldız futbolcunun üyesi olduğu Ceyş’ül İzze’den yapılan açıklamada “Sarut’un öldüğünü düşünenler yanılsama içinde. Hepimiz Sarut olarak kalacağız” ifadelerine yer verdi. 

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