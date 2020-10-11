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Dünya

Rejim ordusunun ''protesto gösterisi'' oyunu deşifre oldu!

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bazı gözlem noktalarının etrafında düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında rejim askerlerinin olduğu belirlendi.

AA11 Ekim 2020 Pazar 14:22 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 15:26
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimine bağlı askerler, İdlib'de sağlanan barış ortamının akamete uğratılmasına yönelik birçok girişimde bulunuyor.

Bunların arasında, rejim kontrolündeki bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin de olduğu belirlendi.

Gösteriye katılan ve bölge halkı olarak tanıtılan kişilerin, kendi aralarında konuşurken "yüzbaşım" ya da "komutanım" gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi. Bölge halkı gibi davranan kişilerin, Esed rejimi ordusu subaylarının organize ettiği sivil kıyafet giymiş rejim askerleri olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu eylemleri, bölge halkı üzerinde etkisini kaybeden ve çaresizlik içinde kalan Esed rejiminin, algıyı değiştirme, barış ve huzur ortamını bozma, muhalif grupları göçe zorlama çabası olarak değerlendirdi.

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