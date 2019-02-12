Mustafa, YPG/PKK'nın, DEAŞ'lılara teslim olmaları karşılığında İdlib'e güvenli geçiş sözü vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

YPG/PKK ile DEAŞ arasında böyle bir pazarlığın mümkün olduğunu belirten Mustafa, "Son dönemde İdlib'e sızmaya çalışan özellikle sivil görünümlü DEAŞ teröristlerini tutukladık. Güvenlik birimlerimiz PKK ile DEAŞ arasındaki olası anlaşmayla rejim bölgelerinden geçerek İdlib'e sızma girişiminde bulunacak DEAŞ teröristlerini tespit edip yakalamak için her türlü tedbiri alıyor." dedi.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın "ana kaynağı, mucidi ve destek sağlayanı" olarak Esed rejimini gördüklerini ifade eden Mustafa, "Rejim, daha sonra 'Biz bu örgütlerle mücadele ediyoruz.' olgusunu pazarlıyor. Bu anlaşmayla rejim, terörü Deyrizor'dan İdlib'e taşımak istiyor ancak güvenlik birliklerimiz ve muhalif gruplar geçen yıldan bu yana tedbirleri en yüksek seviyede tutuyor. Bir şekilde muhaliflerin temas noktalarına ulaşmak için güvenli koridor sağlayıp taşınırlarsa biz onlarla karşı mücadele etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi bileşenlerinden Ceyşü'l Nasır Ordusu Sözcüsü Muhammed Raşit de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir anlaşma gerçek olursa DEAŞ'lı teröristler ile çatışmaya ve topraklarımızı savunup korumaya hazırız." demişti.

YPG/PKK ve Deyrizor'un Bagoz beldesinde kuşattığı yabancı uyruklu DEAŞ'lılar arasında pazarlık sürüyor. YPG/PKK, yabancı DEAŞ'lılar ve ailelerine, teslim olma ve esir tutulan YPG/PKK'lıları iade etme karşılığında, İdlib'e güvenli geçiş garantisi veriyor ancak Arap kökenli bazı DEAŞ'lıların Irak’a geçmek istemesi, iki terör örgütü arasında anlaşmazlığa yol açıyor. YPG/PKK, Irak’a geçişler konusunda henüz net bir tutum almazken, alternatif olarak Humus çöl bölgesindeki alana geçişi öneriyor.

DEYRİZOR'DA SON DURUM

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.