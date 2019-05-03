Rejim uçakları bir aileyi yok etti

Rejime ait uçaklar Hama ve İdlib civarındaki köy ve kasabaları ‘terörist yuvası’ iddiasıyla varil bombaları, füzelerle bombalayarak onlarca masum insanı öldürmeye devam ediyor. Savaş uçaklarının bombardımanı sonucu köyde bulunan birkaç ev enkaza dönüştü.

EVLER ENKAZA DÖNDÜ

Roketlerin düştüğü bölgelerde derin göçükler oluştu. Birkaç gün önce yine rejim uçaklarınım bombaladığı İdlib ve Hama yakınlarındaki okul, sağlık merkezi ve sivil savunma merkezlerinde mülteci olan çok sayıdaki sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı nisan ayı raporunda Suriye’de 74’ü çocuk, 44’ü kadın toplam 324 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü kaydetti. Raporda Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların 34’ü çocuk, 22’si kadın olmak üzere 161 sivili öldürdüğü bilgisine yer verildi.