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Dünya

Rejim yanlısı onlarca militan Esed'in ordusundan çekildi

Rejim yanlısı Ulusal Savunma Kuvvetleri (NDF) içinde onlarca militan Esed'in ordusundan çekilerek daha yüksek maaşla İran milislerine katıldı.

Star.com.tr10 Temmuz 2020 Cuma 12:54 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:56
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Esed rejimi yanlısı Ulusal Savunma Kuvvetleri'nde (NDF)  yer alan 70'den fazla militan, Suriye'nin El-Bukamal şehrinde İran Devrim Muhafızlarına bağlı Şeyh Akram milislerine katıldı.

Kaynaklar, bölünmelerin “gruplar halinde” gerçekleştiğine dikkat çekerek 72 militanın bu hafta Esed rejiminden ayrıldığını açıkladı.

Esed'in müttefikleri İran ve Rusya ile bazı sorunlar yaşadığına işaret eden kaynaklar, geçen hafta sonu, Rus kuvvetlerinin rejim güçlerini çıkardıktan sonra Doğu Suriye'deki Deir Ez-Zor valiliğinde büyük bir petrol sahasının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. 

Star.com.tr

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