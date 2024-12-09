Amerikan basın kuruluşu Axios'un ismi açıklanmayan ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Esed rejimine ait kimyasal silahların geleceğine odaklandığı belirtildi.

Klor gazı gibi kimyasal silahların "yok edilmesi veya güvence altına alınması" konusunda bölgedeki ABD ortaklarıyla çaba gösterdiklerini kaydeden yetkili, "Bu konuda ihtiyatlı tedbirler alıyoruz. Malzemelerin kimsenin eline geçmemesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, Biden yönetiminin, son günlerde Suriye'deki tüm muhalif gruplarla iletişim halinde olduğunu aktardı.

- DEVRİK REJİMİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Uluslararası camianın gündemine oturan 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silahlı katliamda 1400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından 27 Ocak 2023'te yayımlanan raporda, Suriye'de Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla onlarca kişinin öldüğü saldırıdan Esed rejiminin sorumlu olduğu belirtilmişti.

21 Nisan 2021'de KSYÖ Taraf Devletler Toplantısında alınan kararla, Suriye'de Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından, bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre de Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenlemişti.

- ⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.