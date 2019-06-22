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Rejimin İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri hava saldırılarında en az 5 sivil yaşamını yitirdi, 23'ten fazla sivil de yaralandı.

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Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri hava saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 23'ten fazla sivil de yaralandı.
 
Esed rejimine ait savaş uçaklarının akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda İdlib'in Serakib ilçesinde 2, Kensefra beldesinde 1, Han Es Sübül ve Marzita köylerinde 1'er olmak üzere 5 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılarda 23'ten fazla sivil de yaralandı. 
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
 
Öte yandan, askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları da Hama ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan Kefer Zita ve Latamine ilçeleri ile Tel Meleh ve Cubbeyn köylerine hava saldırısı düzenledi.
 
- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
 
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.
 
Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
 
Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.
 
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
 
- Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı
 
Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama eski teknolojiye sahip rejim uçakları saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat daha geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkarıyor.
 
Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak ettiği anda oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az 2'si bir arada havalanıp saldırıyor.
 
Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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