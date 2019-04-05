Rengarenk dev sincap görenleri şaşırtıyor

Hindistan’da bir ormanın derinliklerinde dogal ortamında tesadüfen Malabar sincabını görüntülemeyi basaran Kaushik Vijayan, “Gözlerim için adeta bir festivaldi. O ana kadar böyle bir sincap görmemistim” dedi.

TURUNCU, KIZIL KAHVE VE MOR TONLARINDA KÜRKÜ VAR

Turuncu, kızıl kahve ve mor renk tonlarındaki kürküyle dikkat çeken sincap, diger türdeslerinin iki katı uzun boyuyla biliniyor.