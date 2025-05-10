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Dünya

Replikler aynı figüranlar farklı! Menendez sonrası ABD'de kopyala-yapıştır Türkiye düşmanlığı

ABD'li eski senatör Bob Menendez'in kenara çekilmesinin ardından ABD'de bazı isimler Türkiye düşmanlığı konusunda bayrağı devraldı. ABD'de bir grup kongre üyesi Başkan Donald Trump'a yazdıkları mektupta, Türkiye'nin dış politikadaki bazı adımlarının NATO ittifakı ve bölgesel güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Replikler aynı figüranlar farklı! Menendez sonrası ABD'de kopyala-yapıştır Türkiye düşmanlığı
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Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğinden rahatsız olan ABD'deki bazı Türk düşmanı senatörler yine harekete geçti. Trump'a özel mektup yazan bazı kongre üyeleri Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de izlediği politikaların Yunanistan ile ilişkileri olumsuz etkilediğini öne sürdü. Mektupta ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 savaş uçağı programına dahil edilmemesi için özel çaba sarf edildi.

Kongre üyeleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'den dünyaya verdiği mesajlardan da rahatsız olduklarını mektupta dile getirdi. Öte yandan mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü doğal gaz arama faaliyetlerine ve Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşması için de Trump'a baskı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GAZZE HASSASİYETİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Bazı kongre üyeleri özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki hassasiyeti ile ilgili de rahatsızlıklarını dile getirerek Başkan Trump'a şikayetlerini aktardı. Üyeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemesinin İsrail-NATO işbirliğini sekteye uğrattığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE VURGU

Üyeler mektubun sonunda Türkiye'nin NATO içindeki rolünün çok önemli olduğunu gizleyemezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarının ABD'nin stratejik çıkarlarıyla örtüşmediği iddia edildi. Kongre üyeleri Trump'a çağrıda bulunarak Türkiye ile ilişkilerde daha temkinli ve dengeli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan mektuba Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilerden birçok temsilcinin imza atığı öğrenildi.

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