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Dünya

Reşid: Gazze'de sivillerin katledilmesini kınıyoruz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Filistin halkının acılarını paylaştıklarını ve onları desteklediklerini belirterek, 'Gazze'de sivillerin katledilmesini, okul ve hastanelerin, konutların ve sivil altyapının tahrip edilmesini kınıyoruz.' dedi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 19:11 - Güncelleme:
Reşid: Gazze'de sivillerin katledilmesini kınıyoruz
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Reşid, temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sadece Orta Doğu'yu değil tüm dünyayı etkilediğini vurguladı.

"Irak'ın bu konudaki tutumu çok nettir. İster Gazze Şeridi'nde isterse de dünyanın başka yerlerinde olsun tüm Filistinlilerin haklarını tam olarak destekliyoruz." diyen Reşid, Filistinlilerin bir an önce kendi devletlerine kavuşacaklarını umduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı, "Bu çatışma gerçek anlamda çözülmezse bölgede gerginlik devam edecek, barış ve istikrar sağlanamayacaktır. Filistin halkının acılarını paylaşıyor ve Filistin halkını destekliyoruz. Gazze'de sivillerin katledilmesini, okul ve hastanelerin, konutların ve sivil altyapının tahrip edilmesini kınıyoruz. Umarım bu kriz durumu bir an önce sona erer ve Filistin halkı topraklarındaki haklarına kavuşur." ifadelerini kullandı.

  • Irak Cumhurbaşkanı Reşid
  • gazze
  • kınama

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