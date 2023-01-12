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Dünya

Resmen açıklandı! İnsansız adada üs kuracaklar

Japon hükümeti, ülkenin güneybatısındaki insansız bir adada Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssü inşa edildiğini açıkladı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! İnsansız adada üs kuracaklar
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kagoşima eyaletine bağlı Mage adasında yapılacak SDF üssünün çevresel etki değerlendirme raporu onaylandı.

Kimsenin yaşamadığı 8 kilometrekarelik adadaki üs inşaatı 4 yıl sürecek. Planlamaya göre öncelikle pist ve mühimmat depoları kurulacak.

Üs, Pasifik bölgesinde bulunan İwoto adasında konuşlu ABD'ye ait savaş uçaklarının tatbikat alanı olarak kullanılacak.

Japon Kyodo ajansının yerel kooperatife dayandırdığı bilgiye göre, Bakanlık, inşaat süresince faaliyet gösteremeyecek balıkçılara, tazminat olarak 2,2 milyar yen (17 milyon dolar) teklif etti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, askeri üssün, Asya-Pasifik'te görev yapacak ABD uçak gemileri için "vazgeçilmez" olacağını belirtti.

Matsuno, "Hükümet, savaş sonrası en çetin ve karmaşık güvenlik durumunu göz önüne alarak bu üssü inşa edecek ve erken bir tarihte faal hale getirecek." ifadesini kullandı.

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