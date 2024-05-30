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Dünya

Resmen duyurdular: ABD, İngiltere ve İsrail gemilerini vurduk!

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurdu.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Resmen duyurdular: ABD, İngiltere ve İsrail gemilerini vurduk!
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi televizyonda yayınlanan konuşmasında, Husi güçlerinin bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda ve Akdeniz'e doğru 27 balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracıyla Gazze'ye destek operasyonları düzenlediğini ifade etti.

Husi, bu 10 operasyonun İsrail, ABD ve İngiliz düşmanlarıyla bağlantılı 10 gemiyi ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını çiğneyen şirketlere ait gemileri hedef aldığını aktardı.

Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 129'a ulaştığını belirten Husi, operasyonların dördüncü aşama çerçevesinde devam ettiğini, nicelik ve nitelik olarak artmaya devam edeceğini kaydetti.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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