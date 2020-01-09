star.com.tr 09.01.2020 13:46 - Güncelleme: 09.01.2020 13:55

Üst düzey İranlı komutan, Tahran'ın Irak'taki ABD birliklerinin bulunduğu üslere yönelik saldırının son olmadığını, saldırıların devam edeceğini söyledi.İran basınında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları (IRGC) komutanı Abdullah Araghi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse yapılan misilleme saldırısının son olmayacağını duyurdu.İsfahan'ın Erdistan ilçesinde konuşan Iraki, Irak'taki 'Yakında düşmandan daha sert bir intikam alacağız.' dedi.'SALDIRI YETENEKLERİMİZİ GÖSTERDİ'Misilleme saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan bir diğer IRGC Koordinatör Yardımcısı Ali Fadavi, Irak'taki misilleme saldırısının İran'ın askeri yeteneklerini gösterdiğini ifade etti.ABD'nin olası bir saldırı yapıp yapmayacağı ile ilgili konuşan Fadavi, 'Lanet (ABD) bir şey yapamaz.' dedi.HAMENEY 'YETELİ DEĞİL' DEDİABD'nin Irak'taki hava üssüne yapılan saldırı ile ilgili konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, misilleme için nihai hedefin ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu dile getirdi.İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, saldırıyı 'Birleşik Devletler'in yüzüne inen tokat' olarak nitelendirdi.Hamaney, 'Ancak bu ABD'nin bölgedeki varlığını tamamen sonlandırmak için yeterli değil.' dedi.ABD-İRAN GERİLİMİABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti.Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne dün gece balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Başkanı Trump 'Her şey yolunda' açıklamasında bulunurken, İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti.