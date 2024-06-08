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Dünya

Diplomatik ilişkileri kesmişlerdi! İsrail'e ticaret kısıtlaması getirdiler

Kolombiya, işgalci İsrail'in Gazzede uyguladığı soykırımı sürdürmesi nedeniyle, kömür ihracatını durdurma kararı aldığını duyurdu. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
Diplomatik ilişkileri kesmişlerdi! İsrail'e ticaret kısıtlaması getirdiler
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Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımladı.

Kararnamede, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uymadığı hatırlatılarak, Gazze'ye saldırıların devam ettiği müddetçe İsrail'e kömür ihracatının yapılmayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Petro da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." ifadesini kullandı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞLERDİ!

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

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