Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Selim İdris bugün düzenlediği basın toplantısında ÖSO unsurlarından oluşan Milli Ordu ve Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin birleştiğini duyurdu.

Selim İdris yaptığı açıklamada, "Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'ndeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından, bugün MO ve UKC'nin, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz.

Oluşturduğumuz bu ordu Suriye'de özgürleştirme savaşları ile topraklarımızı her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir.

En önemli ilkelerimiz; ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne ve selametine sahip çıkmaktır. " ifadelerine yer verdi.

"GEREKEN NE İSE YAPACAĞIZ"

"İdlip, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne geliyorsa yapacağız.

Herkesin bildiği üzere Fıratın doğusundaki halkımız, katliamlara maruz kalmıştır, köyleri ve beldeleri yıkılıp, yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek vermektir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARLIĞIMIZI SUNARIZ"

Ordumuzun kuruluşu vesilesiyle Suriye halkının katliam ve zulme karşı direnişinde yanında duran herkese ve bilhassa kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve halkına minnettarlığımızı sunarız.

Görevlerimizin zorluğunun farkındayız fakat dava adamları her türlü zorlukların üstesinden gelmeyi bilirler. Allah'tan tüm komutanlara ve savaşçılarına yardım etmeleri dileğiyle."