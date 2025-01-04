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Dünya

Resmen duyuruldu! Şara yönetiminden 3 ülkeye ziyaret

Suriye'de yeni dönemin Dışişleri Bakanı Şeybani, gelen davet sonrası Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretin ardından Katar, BAE ve Ürdün'e gideceğini açıkladı.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Şara yönetiminden 3 ülkeye ziyaret
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Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Şeybani, "Bu hafta Katar, BAE ve Ürdün'deki kardeşlerimize resmi bir ziyarette ülkem Suriye'yi temsil edeceğim. Bu ziyaretlerin istikrarın, güvenliğin, ekonomik toparlanmanın desteklenmesine ve seçkin ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şeybani, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Bakan Şeybani

Suriye'de yeni yönetim, ülkenin altyapısını yeniden inşa etmek ve 13 yıl süren iç savaşta çöken ekonomiyi canlandırmak için Körfez ülkelerinden yatırım arıyor.

Davet edildiler

Suriye istihbaratı artık ona emanet

"Dünya tanıklık edecek"
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