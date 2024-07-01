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Dünya

Resmen duyuruldu: Terör alarmı ''sarı'' seviyeye çıkarılıyor!

Kazakistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkent Astana başta olmak üzere Almatı, Karagandı ve Kökşetau kentlerinde terör tehdidinin 'sarı' seviyeye çıkarılacağı bildirildi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu: Terör alarmı ''sarı'' seviyeye çıkarılıyor!
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Kazakistan Terörle Mücadele Acil Karargahından yapılan yazılı açıklamada, 2-4 Temmuz'da başkent Astana'ya ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi için çok sayıda ülkeden üst düzey heyetin geleceği belirtildi.

Açıklamada, yabancı lider ve heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla önlemlerin alındığına işaret edilerek, "Kazakistan'ın Terörle Mücadele Kanunu'nun 12, 13 ve 15'inci maddeleri gereği Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı'nın kararıyla Astana, Almatı, Karagandı ve Kökşetau kentlerinin belirli bölgelerinde terörle mücadele operasyonu rejiminde yasal düzenin korunmasına ve kamu güveliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

DENETİM FAALİYETLERİ SIKILAŞTIRILDI

Bu kapsamda 2 Temmuz saat 00.01 ile 4 Temmuz saat 23.59'a kadar söz konusu kentlerde terör tehdidinin orta düzeyi olan "sarı" seviyeye çıkarılacağı aktarılan açıklamada, bu çerçevede belirli bölgelerde araçların ve yayaların hareketine kısıtlamalar getirileceği, halka açık mekanlarda, tren ve otobüs istasyonlarında, havalimanları ile metro tesislerinde devriyelerin güçlendirileceği, havalimanları, metro, tren ve otobüs istasyonlarında denetim faaliyetlerinin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Astana Valiliği de 2-4 Temmuz'da, Astana'da kamu kurumları ile yarı kamu sektörü çalışanlarının yüzde 70'inin uzaktan çalışma formatına geçeceğini ve şehirdeki kreşlerin kapalı olacağını duyurdu.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'da 3-4 Temmuz'da yapılacak. "ŞİÖ +" formatında gerçekleştirilecek zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

  • Astana terör tehdidi
  • ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi
  • Astana güvenlik önlemi

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