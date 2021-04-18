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Dünya

Resmi açıklama geldi! ''Bavullarınızı hazırladınız mı?''

Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak. Suudi Arabistan Hava Yolları'nın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Bavullarınızı hazırladınız mı?' ifadesi paylaşıldı.

AA18 Nisan 2021 Pazar 17:49 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 17:49
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Suudi Arabistan Hava Yolları Müdür Yardımcısı Halid bin Abdulkadir Taş, ülkenin yarı resmi medya organlarından Ukaz gazetesinde yer alan açıklamasında, uluslararası uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Taş, bir yıldan fazla süredir tam ya da kısmi olarak askıya alınan tüm uluslararası uçuşların 17 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını aktardı.

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Bavullarınızı hazırladınız mı?" ifadesi paylaşıldı.

Suudi Arabistan, Mart 2020'de Kovid-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.

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