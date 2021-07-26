Resmi olarak açıklandı: ABD bir ülkeden daha çekiliyor!

26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:01

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıklarken, ABD'nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini ifade etti



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