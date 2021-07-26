Resmi olarak açıklandı: ABD bir ülkeden daha çekiliyor!
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıklarken, ABD'nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini ifade etti
26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:01
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıklarken, ABD'nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini ifade etti