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Resmi törene katılmayan belediye başkanından ilginç çözüm: Maket Başkan

Meksika’da davetli olduğu resmi törene katılamayan Belediye Başkanı Moises Aguilar Torres, kendisini temsil etmesi için gerçek boyutlu karton maketini gönderdi.

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Güney Meksika’daki Chiapas eyaletinde bulunan Pichucalco’nun Belediye Başkanı Moises Aguilar Torres, geçen cuma günü bir sağlık merkezi etkinliğine katılamayınca yerine gerçek boyutlu bir karton maketini gönderdi. Maket, günlük kıyafetleri içindeki Torres’i bir de sağ yumruğu havada gösteriyordu. Torres’i görmek isteyen katılımcılar da maketle idare etmek durumunda kaldı. Politikaya atılmadan önce hemşire olarak çalışan Torres ile tanışma hayalleri suya düşen katılımcılar, sosyal medya aracılığıyla tepkilerini gösterdi. orres’in yardımcısı Jose Alejandro Bustamante Maza ise etkinliğin başarısını vurgulayarak tepkileri yatıştırmaya çalıştı. Maza, “Belediye başkanımız sağlık sektöründe vatandaşların yararına olan kararları işte böyle alıyor, çünkü hizmet etmek onun sözü” dedi. Ancak bazı katılımcılarsa duruma ayak uydurmayı tercih etti, belediye başkanının maketiyle fotoğraf çektirdiler. Fotoğraflar, şehrin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Moises Aguilar Torres, 2018 yılında belediye başkanı olarak seçilmişti. 

 

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