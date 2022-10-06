Rest gibi açıklama: Türk tarafında görev yapacaklarsa bizden izin alacaklar

Bakan Ertuğruloğlu, Bayrak Radyo Televizyonuna konuk olarak Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (BMBG) yönelik olduğu açıklamalarını detaylandırdı.

"(BMBG için) Misafirlik bitti ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC'den çekilirler" şeklindeki açıklamasına işaret eden Ertuğruloğlu, "Sanki yeni bir konuymuş gibi gündeme taşınmasını gerçekten yadırgıyorum." dedi.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Biz BMBG'nin bu Ada'da yıllardır görev yapmasına misafir statüsü vererek rıza gösterdik. Bu konuda aylar öncesinden hazırlığımız olduğunu biliyorlardı. Ben aylar öncesinde böyle bu taleple karşılarına geleceğimizi söyledim. Sıcak bakmaları durumunda üstünde çalışılabileceğini, sıcak bakılmaması halinde ise masaya yatırılacağını söyledim. BMBG, sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin verdiği onay ile topraklarında görev yapamaz. Aylardır gündeme getiriyorum, BM için bu konu sürpriz değildir. Biz efelik taslamıyoruz, yabancı güçlerin bizim tarafımızdan izin verilmesi halinde görev yapabileceklerini söylüyoruz. BMBG bu adada görev yapacaksa yapsın, biz Rum tarafında veya ara bölgede görev yapmasına karşı değiliz ama Türk tarafında yapacaksa bizden izin alacak."

- "İKİ AYRI DEVLET VE İKİ AYRI HALK OLDUĞU GERÇEĞİNİN GÖZ ARDI EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bazı çevrelerin konuyu farklı noktalara çekmesinin iyi niyetli olmadığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, bu konuda özür dileyecek bir pozisyonlarının olmadığını, "iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu" gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurgulayan bu topraklarda görev yapacak olan yabancı güçlerin, KKTC otoritelerinin iznini alması gerektiğini vurguladı.

KKTC topraklarını herhangi bir şekilde dünyaya kapatma diye bir hevesleri olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, tam tersine dünya ile hak ettikleri şekilde hak ettikleri statüde temasa girmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.