23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7648
  • 6,3896
  • 275.827
  • 100581
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Resulayn ve Tel Abyad'da Askeri Mahkeme kuruldu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayat normale dönmeye başlarken, askeri mahkeme de kuruldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayat her yönüyle normale dönmeye başladı. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken yerel yönetimler de kuruldu. Bu gelişmelere paralel olarak icra edilen faaliyetler sırasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Askeri Mahkeme oluşturuldu. Askeri Mahkeme yapılanmasında Cinayet Mahkemesi ile Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi görev yapacak. Cinayet Mahkemesi´nde Başkan ve 2 üye bulunurken, Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi Başkan ve 3 üyeden oluşacak. Askeri Mahkeme´de toplamda 12 savcı görev yapacak.
 
 
Suriye Geçici Hükümeti yetkilileri, bölgede hayatın süratle normale döndüğünü, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için her türlü tedbirin alındığını ve gerekli talimatların verilerek düzenlemeler yapıldığını bildirdi. Yetkililer, buna rağmen olabilecek vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve suçluların kurulan mahkemelerde yargılanmasını hedeflediklerini belirtti. Yetkililer verilen talimatların uygulanmasından ve suç-suçluların araştırılması ve gerekli cezalara çarptırılması işlemlerinden kimsenin muaf tutulmayacağını kaydetti.

Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

Anne kızın 112 mesaisi

Anne kızın 112 mesaisi
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA