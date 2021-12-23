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Dünya

Reuters: ABD, Rusya'ya ihracat kısıtlaması uygulayabilir

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'den belirli teknolojik ürünlerin ihraç edilmesiyle ilgili yasakla karşılaşabileceği iddia edildi. Buna göre ihracat kısıtlaması, akıllı telefonları, hava araçlarının ve otomobillerin bileşenlerini, endüstriyel operasyonları ve bu ülkedeki istihdamı kapsıyor.

Reuters23 Aralık 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:46
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Reuters ajansının haberine göre, ABD, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali durumunda yeni kısıtlamaları devreye sokabilir.

Beyaz Saray'dan ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırılan haberde, Amerikan endüstrisinden bir grup ürünün Rusya piyasasında yasaklanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Buna göre ihracat kısıtlaması, akıllı telefonları, hava araçlarının ve otomobillerin bileşenlerini, endüstriyel operasyonları ve bu ülkedeki istihdamı kapsıyor.

Bu ayın başlarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi halinde Washington'un "benzeri görülmemiş" yaptırımlar uygulayacağını bildirmişti.

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