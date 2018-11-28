<p> Reuters haber ajansının aktardığına göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesi duyuldu.</p> <p> Patlamanın nedeni, patlama sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.</p> <p> Ayrıntılar Geliyor.....</p>
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