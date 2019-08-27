Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

Reuters iddia etti: Terör örgütü Türkiye sınırından çekiliyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırından çekildiği iddia edildi.
İngiliz Reuters haber ajansı, terör örgütü YYPG/PKK'nın Türkiye-Suriye sınırındaki bazı noktalardan birliklerini ve ağır silahlarını çektiğini iddia etti.
İddiaya göre YPG, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5-14 kilometrelik hattan çıkacak.
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