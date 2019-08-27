Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

İngiliz Reuters haber ajansı, terör örgütü YYPG/PKK'nın Türkiye-Suriye sınırındaki bazı noktalardan birliklerini ve ağır silahlarını çektiğini iddia etti.

İddiaya göre YPG, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5-14 kilometrelik hattan çıkacak.