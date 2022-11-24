Reuters: Rus ve Ukraynalı heyetler BAE'de görüştü

Rusya ve Ukrayna'dan heyetler, savaş esiri takası karşılığında Rus amonyak ihracatının yeniden başlatılmasını görüşmek için geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geldi.

Toplantı hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre, BAE'nin ara buluculuğunda gerçekleşen toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) dahil edilmedi. BM, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limanından tarımsal ürünlerin ihracatının yapılması için ara bulucu olmuştu. Amonyak, gübre yapımında kullanılıyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, toplantının amacı geçen hafta uzatılan tahıl koridoru anlaşmasındaki bazı engelleri kaldırmak ve Ukrayna ile Rusya'nın ihracatının önünü açarak küresel gıda kıtlığını hafifletmekti.

Kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemediler.

Rus ve Ukraynalı heyetler, 17 Kasım'da BAE'nin başkenti Abu Dabi'de buluşarak savaş esirlerinin takası karşılığında, Rus amonyağının ihracatının yeniden başlatılmasını görüştüler.

Reuters, toplantıda nasıl bir ilerleme sağlandığını henüz doğrulayamadı.