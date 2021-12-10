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Dünya

Rezil karar! Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Kanada'nın Quebec eyaletinde Müslüman bir ilkokul öğretmeninin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle son verildi.

AA10 Aralık 2021 Cuma 08:38 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 08:39
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Kanada'nın en büyük özel televizyon ağı CTV'de yer alan habere göre, Chelsea İlköğretim Okulunda ismi açıklanmayan Müslüman öğretmen, başörtüsü taktığı için önce sınıftan daha sonra da okuldan çıkarıldı.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Müslüman öğretmeninin, kamu çalışanlarının dini semboller takmasını yasaklayan Quebec eyalet yasası nedeniyle sınıftan çıkarıldığı ve görevden alındığı belirtildi.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu Başkanı Wayne Daly, söz konusu yasanın temel insan haklarına karşı olduğunu hükümete bildirdiklerini ancak yasanın gereğini yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde hükümet, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe koyduğu Bill-21 sayılı yasa ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç, kipa veya türban gibi dini içerikli semboller takmasını yasaklamıştı.

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