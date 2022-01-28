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Dünya

Reznikov: Rusya sınırında önemli ölçüde farklı hiçbir askeri olay yok

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Belarus'a tatbikat için giden Rus askerlerinin hareketlerini yakından takip ettiklerini belirterek, 'Askeri anlamda, Rusya sınırında geçen yılın ilkbahar dönemine kıyasla önemli ölçüde farklı hiçbir askeri olay veya eylem yok.' dedi.

AA28 Ocak 2022 Cuma 13:20 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 13:20
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Reznikov, Ukrayna parlamentosunda hükümet yetkililerinin Ukrayna-Rusya arasındaki askeri gerginliğe ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna güvenlik birimleriyle sınırdaki durumu sürekli gözlemlediklerini aktaran Reznikov, "Askeri anlamda, Rusya sınırında geçen yılın ilkbahar dönemine kıyasla önemli ölçüde farklı hiçbir askeri olay veya eylem yok." diye konuştu.

Belarus'taki durumun ise farklı olduğuna işaret eden Reznikov, "Durumu yakından takip ediyoruz. Belarus'ta tatbikat yapan Rus birlikleri şu anda bir saldırı grubundan ziyade işgal birliğine benziyorlar ve Ukrayna'dan çok Minsk için bir tehdit oluşturuyorlar. Belarus halkına karşı çok sıcak duygular besliyoruz ve Belarus'a karşı herhangi bir eylem, Ukrayna'nın çıkarlarına aykırıdır. Minsk'in de bunu duymasını istiyorum." dedi.

Reznikov, başta enformasyon olmak üzere "hibrid adımların" yoğunlaştığını ve bu adımların Ukrayna'daki makroekonomik durumu etkilediğini sözlerine ekledi.

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