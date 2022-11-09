Rishi Sunak, Mısır'da katıldığı COP27 oturumunda salonu terk etti

Dünya liderleri, Pazartesi günü Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP27) bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, katıldığı orman konulu oturumu apar topar terk etmesiyle sosyal medyada gündem oldu. İngiltere merkezli iklim odaklı web sitesi Carbon Brief'in yöneticisi Leo Hickman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Başbakan Sunak'ın oturumun ortasında yardımcılarıyla salonu terk ettiği görüldü. Sunak'ın salondan ayrılmadan yaklaşık 2 dakika önce yanına bir yardımcısının geldiği, 1 dakikadan fazla bir süre boyunca kendisine bir şeyler söylediği belirtildi. Daha sonra gelen diğer yardımcısının ise Sunak'ı salondan ayrılmaya "ikna ettiği" ifade edildi. Sunak'ın salondan ayrılışı merak uyandırırken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İngiliz The Sun gazetesinin politika editörü Harry Cole söz konusu videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Downing Street kaynakları, bunun önemsiz ve sadece Almanlar ve Güney Afrikalılarla görüşmek için geç kalınmış bir karar olduğunda ısrar ediyor. Görüntülere rağmen" ifadelerini kullandı.