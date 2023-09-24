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Dünya

Riyad, Filistin meselesine kapsamlı çözüm istedi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Orta Doğu'nun güvenliği için Filistin meselesine acil ve kapsamlı çözüm arayışının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

AA24 Eylül 2023 Pazar 07:07 - Güncelleme:
Riyad, Filistin meselesine kapsamlı çözüm istedi
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Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının haberine göre, Bin Ferhan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin meselesine değindi.

Bin Ferhan, "Suudi Arabistan Krallığı, Orta Doğu'nun güvenliğinin, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözümün hızlandırılmasını gerektirdiğini vurguluyor." dedi.

Filistin meselesinin çözümüne işaret eden Bin Ferhan, "Krallık, uluslararası hukuku ihlal eden ve çözüm yolunu baltalayan tüm tek taraflı tedbirleri reddettiğini yineler." ifadesini kullandı.

Bin Ferhan, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmalarda, ülkesinin Hartum yönetimine desteğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın, Sudan'da tırmanan gerilimden duyduğu ciddi endişeyi belirten Bin Ferhan, ülkesinin Sudan'ın krizden kurtulması ve güvenliğe kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

Bin Ferhan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve olumsuz yansımalarının önüne geçilmesinin önemini vurguladı.

Yaklaşık 11 aydır meclisin yeni cumhurbaşkanını seçemediği Lübnan'a ilişkin Bin Ferhan, Lübnanlı siyasi partilere "kapsamlı yapısal siyasi ve ekonomik reformlar yapma" çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara işaret ederek, kutsalları ihlal ve İslamofobi'yi teşvik eden tüm davranışların reddedilmesi ve bunların müsamaha gösterilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

  • Ortadoğu güvenliği
  • Filistin çözümü
  • Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı

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