Riyad Kaşıkçı’nın izini fenomenlerle siliyor
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmesinin ardından uluslararası arenadaki itibarı yerle bir olan Suudi devleti, imajını düzeltmek adına ilginç bir yola başvurdu.
Riyad yönetimi, dünyaca ünlü Batılı sosyal medya fenomenlerine bedava Arabistan gezisi düzenlemeye başladı. Bloomberg’in haberine göre, Gateway KSA simli halkla ilişkiler şirketi Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan ABD’li gezgin Aggie Lal ve Avustralyalı Nelleke Van Zandvoort Quispel’e Arabistan’ı gezdirdi. Ülkenin pek çok noktasında fenomenlerin resim ve video çekmesi sağlanarak Suudi Arabistan’ın reklamı yapıldı. Konukların Prens Turki bin Faysal tarafından ağırlandığı belirtilen haberde, programın amacının Kaşıkçı cinayeti sonrası ülkenin imajını düzeltmek olduğu vurgulandı. İmaj çalışmaları kapsamında Fransız DJ David Guetta konseri ve bir motor sporu etkinliği de düzenlendiği kaydedilirken, sırada ağırsıklet boks şampiyonası olduğu ifade edildi.
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