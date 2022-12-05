Riyad, Sindala Adası'nı yat turizmine açacak

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman Kızıldeniz kıyısında yürütülen Neom projesi kapsamında ilk adanın geliştirilerek turizme kazandırılacağını açıkladı.

Bin Selman, Kızıldeniz'de Akabe Körfezi'nin girişinde yer alan Sindala Adası'nda yürütülen projenin gezinti gemileri için "giriş kapısı olarak tasarlandığını" ifade etti.

Uluslararası yat turizmi ve lüks gezinti gemilerinin ziyaretine 2024 yılının başında açılması beklenen Sindala Adası'nda otellerin ve alış veriş merkezlerinin yanı sıra marina, spor kulübü ve yat kulübünün hizmet vereceği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde geliştirilen projenin 840 bin metrekarelik bir alanda yürütüldüğü aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 24 Ekim 2017'de, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır toprakları üzerinde 26 bin 500 kilometrekarelik alanda inşa edilecek ve 500 milyar dolara mal olacak devasa yatırım projesi Neom'u kamuoyuna duyurmuştu.