Suudi Arabistan ve Bahreyn, Körfez krizi sonrası ilk kez Katar'da resmi düzeyde bir etkinlikte yer aldı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Suudi Arabistan adına Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanı Muhanna Salih Ebu el-Hayl katılırken Bahreyn'i ise Dışişleri Bakanlığı Afro-Asya İşleri Direktörü Muna Abbas Razı temsil etti.

Suudi Arabistan ve Bahreyn, çarşamba günü yapılan bakanlar düzeyindeki toplantıya bakan seviyesinde katılım göstermezken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) toplantının hiçbir aşamasında yer almadı.

Körfez bölgesinde yaklaşık 2 yıl önce yaşanan krizin ardından Katar, Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan'da düzenlenen faaliyetlerinde birçok kez yer aldı. Suudi Arabistan ile Bahreyn ise ilk kez Doha'nın ev sahipliği yaptığı bir etkinliğe katıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.