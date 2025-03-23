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Dünya

Riyad'da Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmeler başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna ve ABD'li uzmanlar arasındaki toplantının Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde başladığını duyurdu.

AA23 Mart 2025 Pazar 20:22 - Güncelleme:
Riyad'da Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmeler başladı
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Bakan Umerov, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek yönündeki konuları görüşmek üzere Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının başladığını belirtti.

Görüşmede, özellikle enerji tesisleri ve altyapılarının güvenliğine ilişkin önerilerin masaya yatırılacağını aktaran Umerov, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bir dizi karmaşık teknik konu üzerinde çalışıyoruz. Heyetimizdeki yetkililer arasında enerji uzmanlarıyla deniz ve hava unsurlarından askeri temsilciler de yer alıyor."

Umerov açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "adil barışın yakınlaştırılması ve güvenliğin sağlanmasına" yönelik kendilerine verdiği talimatı yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

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